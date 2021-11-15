В Челябинской области за день коронавирусом заболели 590 человек

Коронавирусом заболели почти 120 тыс. южноуральцев
Фото: Валентина ВАГАНОВА
Рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Челябинской области обновляется ежедневно. Еще в конце октября за сутки регистрировали менее 500 новых заболевших. По данным на 15 ноября, за день выявили 590 случаев коронавируса.
Сейчас от Covid-19 в регионе лечится 18 391 человек.
Как сообщили в областном министерстве здравоохранения за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 пациентов.
За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 119 161 человека.
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