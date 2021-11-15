Самый большой каток в Челябинске в парке Терешковой откроют 19 ноября, расписание сеансов

Уже на этой неделе в Челябинске можно будет покататься на открытом катке.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинском парке имени Терешковой 19 ноября, откроется самый большой в городе каток. Он построен по прогулочным дорожкам вокруг фонтана.
Особенность этой площадки в том, что не дает таять искусственному льду система охлаждения, которая работает даже при +10 градусах. Поэтому каток в парке имени Терешковой станет первым на свежем воздухе.
Первые сеансы состоятся в пятницу, 19 ноября с 12:00 до 23:00ю
— В пятницу будет праздничная программа, музыка и ростовые куклы, — рассказал директор парка Игорь Клеин.
Известно и расписание сеансов:
С воскресенье по четверг — с 12:00 до 19:00
В пятницу и субботу — с 12:00 до 23:00
Также на этой неделе начнут заливать хоккейные корты во дворах Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru