Самый большой каток в Челябинске в парке Терешковой откроют 19 ноября, расписание сеансов

Уже на этой неделе в Челябинске можно будет покататься на открытом катке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинском парке имени Терешковой 19 ноября, откроется самый большой в городе каток. Он построен по прогулочным дорожкам вокруг фонтана.

Особенность этой площадки в том, что не дает таять искусственному льду система охлаждения, которая работает даже при +10 градусах. Поэтому каток в парке имени Терешковой станет первым на свежем воздухе.

Первые сеансы состоятся в пятницу, 19 ноября с 12:00 до 23:00ю

— В пятницу будет праздничная программа, музыка и ростовые куклы, — рассказал директор парка Игорь Клеин.

Известно и расписание сеансов:

С воскресенье по четверг — с 12:00 до 19:00

В пятницу и субботу — с 12:00 до 23:00

Также на этой неделе начнут заливать хоккейные корты во дворах Челябинска.

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