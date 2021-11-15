В Челябинске стало меньше нарушителей масочного режима в торговых центрах

Фото: мэрия Челябинска.

Администрация Челябинска подвела итоги рейдов на соблюдение особого санитарно-эпидемиологического режима на предприятиях и в торговых центрах. За прошедшую неделю наличие масок у посетителей и продавцов проверили в 648 точках. Составлены протоколы на 138 человек. Инспекция нагрянула в ТРК «Космос», «Родник», «Куба», «Горки», «Кольцо» и другие.

Если сравнивать с данными прошлой недели, нарушителей масочного режима стало меньше. Неделей ранее состоялось более 400 проверок, в хорде которых оштрафовали 219 человек.

Проверила администрация и ночные заведения, которые по новым правилам должны закрываться до 23 часов.

— Совместно с УВД проверено 41 ночное развлекательное заведение, — рассказал вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, — составлено 4 протокола за работу после 23:00 и реализацию кальяна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru