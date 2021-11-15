Челябинский хирург восстановил девочке потерянный вскоре после рождения нос

Кристина встретилась с доктором, восстановившим ее внешность. Фото: ЧОДКБ

Челябинской второкласснице Кристине восстановили нос, без которого она провела почти всю жизнь. Уникальную операцию провели в областной детской клинической больнице.

Трудности у девочки начались сразу после рождения. Дело в том, что Кристина появилась на свет раньше срока, весила всего 850 граммов. В реанимации малышка дышала через специальную трубку. На нежных детских тканях образовался пролежень, и когда трубку убрали, у девочки уже не было кончика носа — только одно большое отверстие.

Когда жизни дочери уже ничто не угрожало, мама Кристины принялась искать способы восстановить поврежденный нос ребенка. Она обращалась во множество российских больниц, но везде получала отказ.

— Летала в Москву — меня вообще расстроили, раньше 6-7 лет сделать не могут. Сказали надо брать ткань со лба и переносить на нос и ходить с этим куском месяца два. Я была в шоке от метода. Челкой говорят потом лоб закроете и не видно будет. У меня руки просто опустились. Решила, что будем ждать новых технологий, — рассказала женщина. -Повышенное внимание к Кристине было всегда. Если еще взрослые старались вести себя корректно, то дети-сверстники и пальцами тыкали, и вопросы задавали. Наконец помочь девочке решился реконструктивно-пластический хирург ЧОДКБ Михаил Коростелев.

— На самом деле проблема плохо разрешима, потому что зону разделяющую нос на две ноздри очень проблематично запластировать. Я не нашел в доступной литературе подобных операций, — поделился врач.

Операция длилась 4 часа. Фото: ЧОДКБ

Как рассказали в пресс-службе ЧОДКБ, предстоящую операцию Михаил Коростелев продумывал почти три месяца. Хирургическое вмешательство длилось 4 часа. Кожу и хрящ для трансплантации взяли из ушной раковины девочки. Это уникальный вариант вмешательства, разработанный специально для маленькой пациентки.

Поле операции Кристина провела 10 дней в больнице, а затем ее отпустили восстанавливаться домой.

Девочка теперь живет обычной жизнью, ходит в школу. Фото: ЧОДКБ

Сейчас девочка уже прошла реабилитацию и вернулась к обычной жизни.

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