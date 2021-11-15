В час-пик в центре Челябинска столкнулись два автомобиля BMW

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска столкнулись два автомобиля BMW. Авария произошла вечером в понедельник, 15 ноября, на перекрестке улиц Кирова и Калинина.

— У одного из автомобилей полностью разбита передняя часть, а у другого был помят бок. На перекрестке затруднено движение, — рассказывает очевидец.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД города, в аварии никто не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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