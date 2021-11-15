Челябинск вечером встал в девятибалльных пробках

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

В Челябинске вечером, 15 ноября, образовались пробки в девять баллов. Об этом рассказывают читатели «Комсомолки» и пользователи соцсетей.

— Пробки в девять баллов. И это еще не Новый год! — рассказала читательница Юлия.

— Между Рылеева и кольцом в сторону АМЗ огромная пробка, — пишут в группе «Регион-74 | Челябинск» во «ВКонтакте».

— Еще в 16:00 уже был заметен частичный паралич движения в Центральном районе города из-за того, что коммунальщики выгнали спецтехнику на уборку снега. Однако, как только люди стали отправляться с работы домой, то тут-то дело и заиграло новыми красками. Все даже самые маловероятные пути объезда были заполнены машинами под самую завязку. Низкий поклон всем ребятам, которые сообразили во второй половине дня выгнать спецтехнику на работы, — возмущается читатель Сергей.

Ситуация на дорогах. Фото: читательница КП-Челябинск

Без аварий на дорогах тоже не обошлось. Так, на перекрестке улиц Кирова и Калинина столкнулись два автомобиля BMW. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, синоптики челябинского гидрометцентра прогнозируют, что 16 ноября в столице Южного Урала на протяжении всех суток будет преимущественно без осадков. А вот после этого дня в городе должен снова выпасть снег.

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