В Копейске при взрыве газа погибли мать с двумя детьми

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Копейске Челябинской области при взрыве газа в частном доме погибли мать с двумя детьми. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, около четырех часов вечера в СНТ «Станкостроитель-3».

— На момент прибытия пожарных горели двухэтажный садовый дом и надворные постройки на общей площади 50 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать возгорание, ликвидировав его распространение на соседние строения. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших: мама и двое детей - мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Всего в тушении пожара задействовано 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС 27 человека и 7 единиц техники. Кроме того, на месте происшествия работает психолог Копейского пожарно-спасательного отряда. Он оказывает поддержку родственникам погибших.

Точную причину пожара предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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