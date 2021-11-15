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Спорт15 ноября 2021 16:36

В южноуральском дерби «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом переиграл «Металлург»

«Медведи» добились победы в овертайме - 3:2
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
"Трактор" в Челябинске 14 ноября переиграл "Металлург" в овертайме. Фото ХК "Трактор".

"Трактор" в Челябинске 14 ноября переиграл "Металлург" в овертайме. Фото ХК "Трактор".

В октябре в Магнитогорске черно-белые уступили со счетом 2:3. Сегодня, 15 ноября в Челябинске с таким же счетом «Трактор» взял реванш у Магнитки. «Сталевары» открыли счет в первом периоде, «медведи» отыгрались в середине второго (гол — Лукаш Седлак) и почти сразу вышли вперед (гол — Никита Тертышный). В третьем отрезке матча «Металлург» сравнял счет — 2:2, а в самом начале овертайма Ник Бэйлен поставил победную точку для «Трактора» — 3:2.

17 ноября челябинцы дома сыграют с новосибирской «Сибирью».

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