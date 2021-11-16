Магнитогорец угрожал кассиру в супермаркете ножом из-за просьбы показать QR-код

Посетитель магазина в гневе пинал двери и кричал на кассира. Фото: Право роста/vk.com

Житель Магнитогорска устроил дебош в городском супермаркете. Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску и продемонстрировать QR-код, обязательный для посещения крупных магазинов.

Магнитогорец принялся кричать на кассира, вытащил из кармана перочинный нож и начал резать им товары, которые принес к кассе и выложил на ленту. Сотрудники супермаркета нажали на тревожную кнопку и вызвали охрану.

Как сообщили в группе охранных предприятий «Право роста», агрессивного покупателя удалось задержать. Затем мужчину передали сотрудникам МВД.

Мужчина порезал упаковки с продуктами. Фото: Право роста/vk.com

В полиции в отношении дебошира составили протокол о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Теперь ему грозит штраф от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

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