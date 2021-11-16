В Челябинской области на ходу обокрали грузовой поезд

Магнитогорец украл лом из движущегося поезда. Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте

В Челябинской области обокрали движущийся грузовой поезд. По подозрению в преступлении задержали 28-летнего жителя Магнитогорска.

Как рассказали в региональном ЛУ МВД на транспорте, мужчина забрался в один из вагонов товарного состава на перегоне «Куйбас – Магнитогорск-грузовой». Из движущегося вагона он выбросил более 300 килограммов металлолома. Причиненный владельцу груза ущерб оценили в 4,8 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте

Украденный лом магнитогорец собирался сдать в пункт приема, но не успел: груз изъяли полицейские. Выяснилось, что мужчину уже неоднократно судили за кражи.

Теперь в отношении горожанина возбудили новое уголовное дело о краже. Ему грозит штраф до 80 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.

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