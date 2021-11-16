В Челябинской области 593 человека за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Челябинской области стремится к 600. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 593 жителей региона.
По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 30 человек.
Сейчас коронавирусом болеет 18 361 южноураец.
За все время с начала эпидемии в Челябинской области зафиксировали 119 754 случаев коронавируса.
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