В Челябинской области 593 человека за день заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Челябинской области стремится к 600. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 593 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии скончались 30 человек.

Сейчас коронавирусом болеет 18 361 южноураец.

За все время с начала эпидемии в Челябинской области зафиксировали 119 754 случаев коронавируса.

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