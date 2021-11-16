Столичные абоненты Tele2 могут обменять минуты на кофе

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

С 15 ноября в сети кофеен «Шоколадница» в Москве и области можно взять любимый напиток с собой, «оплатив» его минутами. Для клиентов доступно пять видов кофе – стоимость одного напитка составляет 250 минут.

Tele2 продолжает менять правила телеком-отрасли и превращает минуты в новую «валюту». В коллаборации с сетью кофеен «Шоколадница» оператор запустил уникальный сервис, который дает возможность клиентам обменивать минуты на кофе. Стоимость одного напитка – 250 минут.

Теперь для покупки кофе абонентам достаточно зайти в личный кабинет или в приложение «Мой Tele2» и перейти в раздел «Управление минутами». Чтобы получить промокод, клиенту нужно нажать кнопку «Обменять минуты», выбрать «Кофе» и подтвердить обмен. Останется только показать промокод на кассе в кофейне – бариста приготовит напиток с собой. Услуга доступна более чем в 150 кофеен сети «Шоколадница» в Москве и области. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке или в приложении «Мой Tele2».

Для клиентов оператора доступно пять видов кофе с собой: капучино и латте, американо, фильтр-кофе и эспрессо. При этом вид напитка не влияет на его «стоимость». За один промокод посетитель выберет один из предложенных вариантов, тогда как их общее число не ограничено – абонент может обменять голосовой трафик в любой момент при достаточном количестве минут.

Сотрудничество с сетью кофеен «Шоколадница» продолжает бизнес-стратегию оператора lifestyle enabler. В ее рамках Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов, разрабатывая эксклюзивные продукты и сервисы. В основу успешного партнерства легли схожие ценности брендов: забота о клиентах, открытость и доступность. Компании объединили в одной услуге традиции и инновации.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Действуя по другим правилам, мы превратили минуты в новую валюту. Tele2 вновь задает тренды: обмен минут на кофе – новое решение для телеком-отрасли. Наши клиенты уже привыкли распоряжаться минутами не только для разговоров по телефону. Например, обменяв минуты на услуги, они могут посмотреть интересный фильм из коллекции видеосервиса Wink, получить скидку при покупке нового смартфона, а теперь еще и насладиться кофе. Выражение «Время – деньги» для клиентов Tele2 обретает новый смысл. Мы рады, что партнеры разделяют наши ценности и реализуют совместные lifestyle-проекты. Обмен минут на кофе – уже не первый пример успешной коллаборации сети «Шоколадница» и Tele2, и мы продолжим удивлять клиентов».

Эльмира Ситдикова, директор по маркетингу, ГК «Шоколадница»:

«Мы искренне рады продолжить сотрудничество с Tele2, ведь утро с «Шоколадницей» – это неотъемлемая часть жизни многих москвичей, и обмен минут на вкусный кофе – действительно интересное решение, которое позволит нам быть еще ближе к гостям».

Для обмена клиенты Tele2 могут использовать основной пакет минут, остатки из прошлых периодов, а также перенесенные минуты от другого оператора. В случае недостатка минут для «покупки» промокода абоненты могут приобрести голосовой трафик на площадке «Маркет Tele2».

Продукт доступен на открытых и архивных тарифах «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Везде онлайн+», «Премиум» и «Игровой». Услуга предоставляется при своевременном внесении абонентской платы за тариф. Более подробно узнать о продукте можно по ссылке.

По информации от пресс-службы Tele2