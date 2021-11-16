В Челябинской области утвержден новый председатель Заксобрания

Спикером ЗСО стал Александр Лазарев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На внеочередном заседании Законодательного собрания Челябинской области утвержден новый председатель. Им стал первый заместитель областного парламента Александр Лазарев. Его кандидатуру одобрил губернатор Алексей Текслер, единогласно «за» проголосовали депутаты.

Александр Лазарев родился в Южноуральске, работал директором нескольких компаний, в 2015 году стал главой родного города. В 2020 году избран депутатом Заксобрания.

Владимир Мякуш будет работать советником губернатора Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Еще в 20 году мы обратили внимание на главу Южноуральска, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Важно, что он поработал на муниципальном уровне, руководит ключевым комитетом. За год с небольшим Александр Лазарев доказал, что готов сделать следующий шаг.

Бывший председатель областного парламента Владимир Мякуш, занимавший эту должность более 20 лет, ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор Алексей Текслер дал ему новую должность — советника главы региона.

Депутаты голосовали единогласно

— Решение было принято полтора года назад, — рассказал бывший председатель Заксобрания Владимир Мякуш. — Мы договорились, что я работаю до выборов депутатов в Госдуму и готовлю себе замену. Остановились на кандидатуре Лазарева. И это самая подходящая кандидатура, чтобы продолжить традиции, которые сложились в Челябинской области, и эффективно решать вопросы социально-экономического развития региона.

Новый председатель областного парламента Александр Лазарев отметил, что масштабных перестановок не будет, так как депутатам предстоит принять важный документ — областной бюджет на 2022-23 годы. Но уже известно, что вводится новая должность — руководителя аппарата Заксобрания. Предварительно кандидатом на этот пост является начальник аппарата государственной службы Анна Алдонина.

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