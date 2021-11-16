Бесплатный пункт ПЦР-тестирования в Челябинске перенесли с Кировки в горбольницу, новый график работы

Бесплатный ПЦР-пункт перенесли в горбольницу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Передвижной пункт ПЦР-тестирования, который стоял на Кировке, перенесли в Первую городскую больницу. Это сделано, чтобы люди не мерзли в очереди на улице. Об этом рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

— Пункт в горбольнице работает с 10 до 13 часов, — сообщил министр. — Но мы посмотрим загрузку этого кабинета, возможно, сделаем тестирование раньше или продлим время.

Впервые пункты ПЦР-тестирования появятся в Аше и Кыштыме. Сейчас анализы из этих городов везут в Сатку, Миасс и Челябинск. Однако сроки их открытия пока не называются. Дополнительный пункт откроется в Магнитогорске в горбольнице №2. Оборудование для увеличения количества тестирования установят в Миассе.

— Сейчас количество исследований уменьшилось, — рассказал Юрий Семенов. — Стараемся проводить в установленные сроки, чтобы через два дня получали результат. Но бывают случаи, когда не успеваем. Жестко контролируем эту ситуацию: смотрим, сколько мазок находится в лаборатории, которая выдает результат.

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