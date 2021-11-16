В Челябинске смягчили приговор бывшей начальнице тюремной больницы, получавшей взятки от заключенных

Осужденные платили, чтобы их не переводили из больницы в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд изменил приговор, вынесенный экс-руководителю филиала Туберкулезной больницы №1 медико-санитарной части № 74ФСИН Танзиле Хохловой.

Ранее бывшую сотрудницу ГУФСИН признали виновной в получении взяток и пособничестве в мошенничестве. Женщину приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

Как сообщает «Полит74», областной суд, рассмотрев апелляцию на приговор, уменьшил срок заключения до 8 лет и 10 месяцев. При этом сторона обвинения требовала ужесточить наказание, а сторона защиты настаивала на невиновности бывшего руководителя больницы. Суд исключил из решения указание на значительный размер взятки и учел в качестве смягчающего обязательства наличие у женщины ведомственных наград.

Ранее в суде установили, что Танзиля Хохлова получила кофемашину, телевизор и кресло от осужденного, который просил оставить его в туберкулезной больнице, а не переводить в колонию строгого режима. Другой осужденный купил для начальника больницы кондиционер, чтобы остаться в медучреждении.

Еще один осужденный передал Танзиле Хохловой 2 млн рублей и обещал заплатить еще 5 млн рублей в надежде получить освобождение от наказания в связи с болезнью, которой у него на самом деле не было.

Также экс-сотрудница ГУФСИН помогла фиктивно устроить в больницу на полставки работника, который в учреждении не появлялся. Зарплату вместо него получал начальник хирургического отделения медсанчасти.

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