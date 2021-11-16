В ТРК «Космос» в Челябинске закрылся прививочный пункт, на который жаловались жители

Фото: соцсети.

В торговом комплексе «Космос» в Челябинске закрыли пункт вакцинации. В выходные жители жаловались на то, что прививки ставят в подвальном помещении, где большие очереди. Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов рассказал, что была проведена проверка, которая не показала грубых нарушений. Помещение, где был организован пункт, сдали в аренду.

— В «Космосе» работала большая вакцинальная бригада, много граждан вакцинировалось, — пояснил Юрий Семенов. — После публикаций мы осмотрели пункт, вопросы были, но незначительные. Все замечания быстро были устранили, и вакцинация продолжалась. На сегодняшний день там вакцинальный пункт закрыт не потому что он не соответствовал санитарно-эпидемиологическим нормам, а потому что помещение передано в аренду.

На данный момент прививочные пункты в Челябинске работают там, где предоставлены помещения с отдельными входами. Это гипермаркет «Лента» (Черкасская, 23), ЖД Вокзал, ледовая арена «Трактор», ТРК «Алмаз», МФЦ (Трада, 164) и ТК «КС».

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