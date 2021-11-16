В массовом ДТП на проспекте Ленина пострадал 67-летний водитель

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске возле дома №3-Е/1 по проспекту Ленина произошло массовое ДТП, в котором пострадал один человек. Как сообщили в городском управлении ГИБДД, столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, сначала столкнулись автомобиль Datsun и грузовая «ГАЗель». После удара легковушка вылетела на встречную и уже ударилась с другой «ГАЗелью», а затем врезалась в машину LADA.

— В результате ДТП пострадал 67-летний водитель автомобиля Datsun. Ему была оказана помощь медиков, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

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