Жительница Челябинска оформила кредит на свою умершую знакомую

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ленинский районный суд города Челябинска вынес приговор местной жительнице, которая оформила кредит на свою умершую знакомую. Женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как установил суд, женщина в октябре прошлого года заполнила через интернет заявку на получение кредита в 30 тысяч рублей. При этом она указала паспортные данные покойной 64-летней пенсионерки, за которой ранее осуществляла уход.
Позже деньги пришли на банковскую карту умершей, которая имелась в наличии у подсудимой. Деньги женщина потратила на свои личные нужды, а по счетам платить не стала.
— Суд при назначении наказания признал смягчающими обстоятельствами наличие у подсудимой двоих малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Женщину приговорили к обязательным работам сроком на 80 часов.
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