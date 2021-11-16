На Северо-Западе Челябинска такси снесло ограждение после столкновения с легковушкой

Фото: на Кашириных | Чайковского | Русакова | Двинская / vk.com

На Северо-Западе Челябинска столкнулись автомобили Skoda и LADA Granta. У отечественного автомобиля были опознавательные знаки такси. Авария произошла сегодня утром, 16 ноября, на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных.

Происшествие попало на камеру наружного наблюдения «Интерсвязи». На записи видно, как Lada Granta едет прямо на перекрестке и врезается в Skoda, которая в этот момент делала разворот. После удара отечественную легковушку уносит в сторону, и она ломает дорожные ограждения.

В аварии никто серьезно не пострадал. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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