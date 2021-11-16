В Челябинской области зафиксировали 17 случаев гриппа

Сезон гриппа уже начался.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области наряду с коронавирусом зарегистрированы первые случаи гриппа. Пока Роспотребнадзором зафиксировано 17 фактов, все заболевшие были не привиты.
— Темпы вакцинации от гриппа нас не радуют, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева. — Прививки поставили 22% населения, мы рассчитывали на 60%. По охвату, лучше всего вакцинируются медицинские работники. У них план выполнен на 70%.
Меньше всего прививаются от гриппа категории из группы риска. Среди людей старше 60 лет только 17% поставили вакцину. Это в 5 раз меньше, чем запланировано минздравом. Не торопятся сформировать иммунитет люди с хроническими патологиями и студенты.
Медики напомнили, что привиться от гриппа и коронавирусной инфекции можно либо одновременно, либо с интервалом в месяц.
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