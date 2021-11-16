В Минздраве Челябинской области рассказали, какие отделения будут выводить из коечного фонда после снижения заболеваемости COVID-19

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за вопросы по возвращению ковидных госпиталей в обычный режим работы отвечает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Именно там решаются вопросы о расширении или сокращении коечного фонда. Об этом рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения региона Юрий Семенов

— На госпитальных базах на данный момент регистрируется снижение поступающих пациентов. В наличии 20% свободного коечного фонда. Решение по дальнейшему использованию коек в ковидных госпиталях будет приниматься на оперативном штабе по коронавирусной инфекции под председательством губернатора Челябинской области, — пояснил Юрий Семенов.

По словам министра здравоохранения, в первую очередь к профильному режиму работы должны вернуться хирургические и терапевтические стационары, а также отделения неврологии и кардиологии. Они начнут выполнять свои функции как в экстренном, так и в плановом порядке.

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