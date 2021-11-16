Трассу Челябинск-Екатеринбург могут расширить до четырех полос в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трасса Челябинск – Екатеринбург может быть расширена до четырех полос движения в 2022 году. Об этом рассказал журналистам РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке «Транспорт России».

— Очень активно идет работа на участке от Екатеринбурга до Челябинска, — отметил Хуснуллин. — И вообще хочу сказать хорошую новость, что у нас есть шанс уже в следующем году полноценно эту дорогу расширить до четырех полос.

Работами по реконструкции трассы должен будет по планам заняться Росавтодор.

Напомним, минувшим летом президент РФ Владимир Путин предложил сделать трассу Челябинск — Екатеринбург частью новой автодороги М-12 Москва-Казань. Позже вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на работы уйдет в среднем 200-250 млрд рублей.

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