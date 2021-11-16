УФАС возбудило дело после проверки рекламы мужского спа-клуба на фасаде дома

Фото: vk.com/fem74

Челябинское УФАС России возбудило дело после проверки баннера спа-клуба Rolex men’s club, который разместили на фасаде многоэтажного дома по Свердловскому проспекту. В антимонопольном ведомстве посчитали, что указанные в рекламе сведения могут создать у потребителя ассоциации с оказанием услуг, запрещенных на территории РФ.

— Согласно п.1 ст.7 Закона о рекламе не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ. В связи с этим антимонопольным органом возбуждено дело, по итогам рассмотрения которого может быть выдано предписание о демонтаже рекламы. Кроме того, сведения о представленных в рекламе услугах переданы в правоохранительные органы, — сообщили в челябинском УФАС.

Также антимонопольный орган изучит правомерность использования в рекламе изображения товарного знака швейцарской часовой компании Rolex.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru