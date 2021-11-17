Мэрия Челябинска возьмет в кредит 1,8 млрд рублей для покрытия бюджетного дефицита

Кредит используют, чтобы выплатить предыдущие долги и частично покрыть дефицит бюджета Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Администрация Челябинска оформит 7 кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. Деньги используют для частичного покрытия дефицита городского бюджета, а также для погашения долговых обязательств муниципалитета.

Банк, который предоставит крупную сумму, выбрали по итогам электронных аукционов. Во всех семи случаях победителем торгов стал «Челябинвестбанк».

Срок возвращения денег банку составит один-два года, а общая переплата по кредитам превысит 320 млн рублей.

В администрации объявляли также четыре аукциона по поиску кредиторов на общую сумму около миллиарда рублей с трехлетним сроком возврата денег. Но найти поставщиков по результатам электронных торгов не удалось.

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