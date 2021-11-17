Челябинские фотографы собирают коллекцию оттенков СССР

За особыми «советскими» цветами собираются ехать в деревню Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В Челябинске фотографы Полина и Алексей Шульгины придумали необычный проект «Палитра (без) времени». Они собирают оттенки, свойственные пейзажам и объектам времен СССР и первых постсоветских лет. В коллекцию уже попали цвета бетонного блока, скульптуры Ленина на площади, дворца пионеров, школьного спортзала и полированного шкафа.

Как сообщает портал hornews.com, сами фотографы не застали эпоху, следы которой ищут в челябинских дворах. Полине 23 года, а ее супругу Алексею — 25. Однако родившиеся в Миассе фотографы рассказывают, что фрагменты СССР сохранились повсюду.

Оттенки напоминают об узнаваемых объектах и пейзажах. Фото: shulginphoto.ru

— Миасс застрял во времени. Если Челябинск немножко застрял, то Миасс — вообще на минус десять лет точно, как будто город «засосало» во временную воронку. Все время, что мы там жили, меня это восхищало — объяснила Полина Шульгина.

Сейчас фотографы публикуют результаты «охоты за цветами» на своем сайте. По их задумке, палитра должна быть узнаваема для жителя любого российского города. При этом материал для новых фотографий надеются найти в деревнях. Полина и Алексей рассчитывают, что в именно сельской местности лучше сохранились старые вывески и заборы, выкрашенные краской, которая напоминает о минувших десятилетиях.

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