На площади у Театра современного танца в Ленинском районе Челябинска поставят сцену

Площадь перед театром благоустроят в 2022 году. Фото: управление архитектуры Челябинска.

В Ленинском районе Челябинска благоустроят площадь перед дворцом культуры ЧЗМК, куда переехал Театр современного танца. Разработать проект управление архитектуры попросило руководство знаменитого творческого коллектива.

Главным отличием площади перед ДК станет амфитеатр, где будут проходить выступления. Архитекторы предложили конструкцию, которая будет из сцены трансформироваться в навес (перголу) с качелями. Также разместят скалодром и детскую игровую зону.

Особенностью площади станет уличная сцена. Фото: управление архитектуры Челябинска.

— Рядом с ДК есть детская поликлиника, — пояснили в управлении архитектуры. — Поэтому в сквере предусмотрели детскую площадку и зону отдыха, которую отделили от дороги деревьями.

Рядом - детская поликлиника, поэтому сделают игровую зону. Фото: управление архитектуры Челябинска.

Рядом с площадью перед ДК ЧЗМК уже достраивается сквер. Представленный проект будет реализован в 2022 году. Решено отремонтировать и само здание Театра современного танца.

Лавочки-качели становятся обязательным элементом скверов. Фото: управление архитектуры Челябинска.

Фото: управление архитектуры Челябинска.

Фото: управление архитектуры Челябинска.

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