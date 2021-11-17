В Магнитогорске скончался почетный гражданин России Валентин Романов

У Валентина Романова было сразу три звания почетного гражданина. Фото: Магнитогорское городское собрание депутатов

В Магнитогорске 16 ноября на 82-м году жизни умер Валентин Романов. Информацию об этом подтвердили в городском Собрании депутатов.

Валентин Романов был почетным гражданином Магнитогорска, Челябинской области и России.

В 1987 году он впервые стал ректором Магнитогорского государственного педагогического института. Главой вуза его переизбирали трижды, а в 2008 он занял пост президента учебного заведения. С 2010 до 2019 года был главой Общественной палаты Магнитогорска.

Сегодня соболезнования родным и близким Валентина Романова выражают коллективы общественных организаций и простые магнитогорцы.

— Практически каждый житель Магнитогорска знал его как достойного человека, готового всегда прийти на помощь и словом, и делом, — рассказали в благотворительном фонде «Металлург», членом попечительского совета которого был Валентин Романов.

Родившийся в Магнитогорске депутат Госдумы Станислав Наумов выразил надежду, что на карте города уже в ближайшие появятся объекты, названные именем Валентина Романова.

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