В поселке «Белый хутор» под Челябинском начали строить вторую очередь домов. Что с садиком и школой

К концу 2027 года в "Белом хуторе" построят еще восемь домов. Фото: ЮУ КЖСИ

В поселке «Белый хутор» под Челябинском началось строительство второй очереди домов. Общий бюджет — 5,4 млрд рублей. Из которых 1,4 млрд рублей — это инфраструктурный кредит на строительство школы и садика. Заем еще 0,4 млрд рублей на инженерные сети от ДОМ.РФ сейчас находится на согласовании в госкорпорации. Предусмотрена школа на 1100 и детский сад на 278 мест.

— Началось строительство второй очереди, будет построено восемь домов в срок до конца четвертого квартала 2027 года. Первые два дома уже начали строить — фундамент возведен, идет подготовка к следующему этапу строительства — заключаются договора с подрядчиками на монтаж коробки, — рассказали КП-Челябинск в ЮУ КЖСИ.

Как сообщили в компании, строительство школы находится на этапе земляных работ, они осложняются рельефов участка — там довольно бугристая местность. Территория сейчас огорожена. Возведение детского сада начнется в 2022 году. Сейчас идет актуализация и согласование проекта.

По ранее озвученным планам, школу должны открыть в 2023 году. Всего в «Белом хуторе» территории в 40,2 га будет построено 84,6 тыс. кв.м. жилья. На строительство школы и детского сада ЮУ КЖСИ одобрили инфраструктурный кредит на 1,4 млрд руб. Заем в 0,4 млрд на строительство инженерных сетей и внутриквартальных дорог ДОМ.РФ рассматривает сейчас.

Инфраструктурный кредит — это новый госмеханизм, который помогает возводить жилье параллельно с инфраструктурой. Специализированное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ, финансирует проекты. Деньги поступают от размещения облигаций, застройщики получают заем под льготную ставку под гарантии бюджета субъекта. Срок займа приличный 15-30 лет.

Как сообщил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков, застройщики УрФО уже направили в ДОМ.РФ 11 проектов на 215 млрд рублей.

— Реализация этих проектов позволит ввести почти 2 млн кв. метров нового жилья в регионах УрФО. В настоящий момент в списке проекты на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской и Свердловской областей, — сообщил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.

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