В Челябинске директора фирмы, расселявшей жильцов аварийных домов, заподозрили в мошенничестве

Челябинцы остались без жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Челябинскавтотранс». Женщину подозревают в мошенничестве с жильем.

В 2016-2020 годах фирма заключила договоры с жильцами аварийных ломов. Владельцы комнат соглашались отдать земельный участок, на котором стояли предназначенные для сноса здания, под возведение многоэтажки. В обмен они должны были получить квартиры в новом доме. Однако жилье досталось не всем.

— Директор заключила с гражданами более 40 договоров, по которым получила права пользования земельным участком по улице Сулимова для строительства жилого дома. При этом она не имела намерений выполнять свои обязательства по предоставлению гражданам жилья и благоустройству территории, — рассказали о версии следствия в региональном СУ Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили после обращения дольщиков к руководителю СУ СК Петру Решетникову. Расследование пока продолжается.

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