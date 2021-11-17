В Челябинске суд подтвердил недостоверность рекламы о закрытии магазинов Sunlight

Челябинцев пугали закрытием торговой сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил, что рекламные сообщения о якобы скором закрытии всех магазинов Sunlight не соответствуют действительности и нарушают закон. Ранее нарушение зафиксировали в региональном УФАС.

Владеющее сетью ювелирных магазинов ООО «Солнечный свет» обязали выплатить 200 тыс. рублей штрафа. Компания сейчас пытается оспорить эту сумму в суде.

Рекламу размещали в интернете, распространяли с помощи СМС и телефонных звонков. В объявлениях сообщалось о распродаже с большими скидками, которую проводят из-за скорого закрытия торговых точек.

При этом торговые комплексы, в которых располагаются магазины, подтвердили недостоверность сведений о расторжении арендаторами контрактов.

— Данная реклама создавала у потенциальных потребителей впечатление об уходе с рынка продавца и, следовательно, намеренно формировало желание срочно рассмотреть возможность приобретения ювелирной продукции, — объяснили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Штраф выписали за рекламу, размещенную в прошлом году. Санкции не помешали компании в этом году продолжить распространение сообщений о ликвидации магазинов. Из-за этого в УФАС открыли второе дело о нарушении закона о рекламе.

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