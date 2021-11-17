В Челябинской области ожидаются туманы и похолодание до -21 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Челябинской области помимо снега принесет в ближайшие дни и туманы. Кроме того, ожидается значительное похолодание. Об этом сообщают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью в четверг, 18 ноября, опустится до -16, -21 С° (в горах и низинах -26 С°). Кроме того, в это время суток ожидается выпадение снега. Днем станет потеплее – столбик термометра поднимется до -7, -12 С° (в низинах до -16 градусов С°). Облачность переменная, утром в отдельных районах ожидаются изморозь и туманы.

В пятницу, 19 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью составит -13, -18 С°, а днем -5, 0 С°. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/c, порывы которого будут доходить местами до 15 м/c.

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