Мошенники заманивают жителей Челябинской области в лотереи от имени Сбербанка и Лукойла

Переход по незнакомой ссылке может закончиться потерей денег. Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Челябинской области получили письма и сообщения от мошенников, которые призывают принять участие в лотерее, сделав всего один клик. При этом логотипы, выполненные в стиле известных брендов, выглядят очень правдоподобно.

Одно из таких писем от Сбербанка получила читательница «Комсомольской правды» Арина.

— Письмо оформлено четко, приходит на почту, — рассказывает читательница. — Переходишь по ссылке, за три минуты выигрываешь деньги. Тут же чатик, где люди с эмоциями и ошибками пишут. В итоге, чтобы получить деньги, надо оплатить пошлину с карты. Все красиво, выглядит довольно правдоподобно и застилает глаза халявными деньгами.

Такие сообщения лучше сразу блокировать и удалять.

В Сбербанке сообщили, что конкретной ссылкой займется служба безопасности. Но даже просто переходить на незнакомый сайт опасно.

— Мошенники часто выдают себя за сотрудников банка, — рассказали в пресс-службе. Будь то телефонный звонок, сообщение в мессенджер или email рассылка. Если вам пишет кто-то от имени банка и речь идет о деньгах, которые вы можете получить или потерять, главное — не торопитесь переходить по ссылкам, заполнять формы и тем более переводить деньги. Просто позвоните в банк — конечно, по его официальному номеру — и проверьте информацию.

Также мошенники прикрываются именем компании «Лукойл». Пользуясь как поводом 30-летием компании, они предлагают принять участие в опросе, а затем оставить свои персональные данные.

Как правило, мошенники прикрываются именами известных компаний.

В УВД Челябинска о случаях банковского мошенничества рассказывают каждый день. История практически одна и та же: позвонили и сообщили об опасности снятия денег, попросили перевести на другой счет. После получения денег, звонивший теряется.

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