В Челябинской области мужчина по ошибке повредил чужой автомобиль, пытаясь отомстить знакомой

Фото: архив "КП"

В Копейске (Челябинская область) произошел необычный инцидент с порчей чужого имущества. На проспекте Славы 29-летний мужчина разбил капот припаркованного автомобиля Chevrolet Aveo. Он думал, что машина принадлежит его бывшей знакомой и решил ей таким образом отомстить.

Хозяйкой автомобиля оказалась 49-летняя женщина, которая даже не была знакома с мужчиной. Она написала заявление в полицию о порче имущества. И вскоре виновника нашли.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двух лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Машине был причинен ущерб на сумму в 30 тысяч рублей. Что касается мужчины, то ему избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru