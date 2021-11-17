«Трактор» в Челябинске в серии буллитов переиграл «Сибирь»

"Трактор" 17 ноября выиграл у "Сибири" в серии буллитов - 3:2. Фото ХК "Трактор".

Две шайбы «медведей» на старте первого и второго периодов (голы — Основин и в большинстве Тертышный) и быстрый ответ гостей. Два периода и счет на табло равный — 2:2. Третий отрезок матча оказался безголевым. равно, как и овертайм. В серии буллитов «Трактор» оказался сильнее — победный гол на счету Владимира Ткачева. Это уже седьмая победа челябинцев в серии буллитов в этом сезоне.

Кстати, в этом сезоне команды уже встречались дважды — в первом матче победа была на стороне черно-белых (3:2 — в овертайме), во втором сибиряки отыгрались — 2:0.

После сегодняшнего матча (17 ноября) «Трактор» остался на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. На первой позиции — магнитогорский металлург. Лидирующую тройку замыкает уфимский «Салават Юлаев».

19 ноября в Челябинске «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», а 21-го — с «Адмиралом».

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