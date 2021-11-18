Недострои в Чурилово обещают сдать через три года

Фото: мэрия Челябинска.

Долгострои в микрорайоне «Яблочный» поселка Чурилово в Челябинске перепроданы на публичных тогах. Объекты были изъяты через суд у ООО «ЧЕСЛИ». Новым застройщиком станет ООО «КСКАД», строивший ЖК «Плодушка» в районе Смолино и комплекс «Макеев» на Тополинке.

Как сообщает мэрия Челябинска, достраивать будут два жилых дома по улице Яблоневая площадью 657,6 кв.м. и 887,2 кв.м. Оба лота по цене 26,3 и 36 млн рублей забрал победитель аукциона ООО СЗ «КАСКАД». Готовность домов на сегодняшний день — 39%.

— Средства от продажи объектов направят предыдущему собственнику, — указали в горадминистрации. — Из суммы вычтут расходы на проведение аукциона.

Новый застройщик должен сдать тома через три года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru