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Здоровье18 ноября 2021 6:27

В Челябинской области впервые выявили больше 600 новых случаев коронавируса за день

Заболел 601 житель региона
Елена КОЛЧИНА
В Челябинской области все еще растет заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области все еще растет заболеваемость коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 601 пациента. Это максимум за все время эпидемии.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов. На лечении сейчас находятся 18 311 больных коронавирусом.

Накануне исполнилось два года с момента обращения в Китае к врачам первого заболевшего Covid-19. В Челябинской области первый случай заражения зарегистрировали весной 2020 года. С того времени коронавирусом заболели 120 952 южноуральца.

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