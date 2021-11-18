В Челябинской области закрывают госпиталь, предназначенный для больных с коронавирусом

В медучреждении проходят лечение около 80 южноуральцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чебаркуле Челябинской области закрывают госпиталь, предназначенный для лечения больных короновирусом. Пациентов обещают распределить по другим областным медицинским учреждениям.

Минздрав объявил о закрытии 16 ноября. Сотрудникам госпиталя дали пару недель на перевод оставшихся больных в Челябинск и Миасс и на санитарную обработкой помещения.

На данный момент в медучреждении лечатся около 80 южноуральцев. Большинство из них переносят коронавирус не в тяжелой форме. Однако, среди больных есть 5 человек, которые подключены к кислородным аппаратам.

Всего помещение рассчитано на 110 больных. Тем временем число новых случаев заражения за сутки в Челябинской области перевалило за 600. Увеличилось и количество летальных случаев. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 30 жителей Южного Урала.

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