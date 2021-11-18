В Нязепетровске отчима-насильника отправили в колонию общего режима

Приговор вынесли в Нязепетровском районном суде
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
55-летнего жителя Нязепетровска признали виновным в изнасиловании, покушении на изнасилование, а также в незаконном изготовлении припасов.
Как рассказали в региональной прокуратуре, жертвой мужчины стала его приемная дочь. Нязепетровец изнасиловал совершеннолетнюю падчерицу весной 2021 года и пытался повторить преступление.
Во время следствия дома у нязепетровца нашли охотничье ружье без лицензии и самодельные патроны.
За совокупность преступлений мужчину приговорили к 8 года и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а также обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа.
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