В Нязепетровске отчима-насильника отправили в колонию общего режима

Приговор вынесли в Нязепетровском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летнего жителя Нязепетровска признали виновным в изнасиловании, покушении на изнасилование, а также в незаконном изготовлении припасов.

Как рассказали в региональной прокуратуре, жертвой мужчины стала его приемная дочь. Нязепетровец изнасиловал совершеннолетнюю падчерицу весной 2021 года и пытался повторить преступление.

Во время следствия дома у нязепетровца нашли охотничье ружье без лицензии и самодельные патроны.

За совокупность преступлений мужчину приговорили к 8 года и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а также обязали выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru