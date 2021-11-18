Четыре человека пострадали при лобовом столкновении машин в Аргаяшском районе

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
ДТП с четырьмя пострадавшими случилось вечером 17 ноября на 60-м километре дороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла во время сильного снегопада.
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Фото: управление ГИБДД по Челябинской области
p> 45-летний водитель Audi Q5 выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с Honda Accord под управлением 25-летнего мужчины.
Травмы в аварии получили оба водителя. Пострадали также 49-летняя пассажирка Audi и 23-летний пассажир Honda. Всех их с места происшествия увезли в больницу.
Напомним, 17 ноября из-за снегопадов остановилось движение на трассе М-5. Проезд заблокировал «поезд» грузовиков.
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