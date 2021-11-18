В Челябинске уличили в недобросовестной рекламе модельное агентство, «присвоившее» Ирину Шейк

Модельные агентства не поделили название Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы потребовало удалить недостоверную информацию из рекламы модельного агентства.

В объявлениях фирмы говорилось, что ее воспитанницами являются супермодели Ирина Шейк, Юлия Харлапанова и Светлана Захарова, при этом никакими документами это заявление не подтверждалось. Бездоказательными признали также утверждения о связях с ведущими мировыми компаниями из индустрии моды и том, что агентство является самым крупным на Урале.

Проблемы возникли даже из-за названия. Оказалось, что под обозначением «Модельное агентство «Эксклюзив» уже 20 лет работает подразделение имидж-клуба «Светлана».

В прошлом году бывший сотрудник имидж-клуба открыл в Челябинске собственное агентство, но использовал коммерческое обозначение и логотип, аналогичные тем, что были на предыдущем месте работы.

В Антимонопольной службе считают, что таким образом новое агентство воспользовалось уже сформировавшейся деловой репутацией ранее существовавшего.

— Предупреждение об удалении информации должно быть исполнено до 6 декабря. В случае его неисполнения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, — уточнили в УФАС.

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