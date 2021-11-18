В Челябинске неизвестные ночью повредили «Ниву» силача Эльбруса Нигамтуллина

На поломанной машине пришлось ехать в магазин за запчастями. Фото: Эльбрус Нигматуллин/vkcom

Неизвестные обокрали и повредили автомобиль известного челябинского спортсмена почетного президента российской Федерации силового экстрима Эльбруса Нигматуллина. Это произошло ночью. О случившемся знаменитый силач рассказал на совей странице в соцсети.

Утром Эльбрус Нигматуллин обнаружил, что из его «Нивы» слили бензин, взломав кодовый замок, украли несколько вещей. Похитить, вероятно, пытались и ветровое стекло, но оно треснуло, и злоумышленники бросили добычу.

Спортсмен обратился в полицию. В МВД зарегистрировали заявление и проводят проверку.

Сам Эльбрус Нигматуллин пока остался недоволен общением с сотрудником правоохранительных органов.

— Полицейский приехал через три часа, спросил о моем материальном состоянии, но при этом не провел никаких следственных действий при мне. Например, рядом есть камеры — он не поинтересовался, отпечатки не снимал, сторожа рядом не опросил, следы не смотрел, — рассказал спортсмен.

По словам Эльбруса Нигматуллина, его автомобиль атакуют уже не в первый раз. Прошлым летом вандалы уже наносили машине повреждения. Неоднократно похищали замки и сливали бензин. Найти злоумышленников ни разу не удалось.

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