В Советском районе Челябинска на неделю ограничат движение из-за ремонта

Дорогу закроют из-за ремонта трамвайных путей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске вводят новые ограничения для автомобилистов в связи с ремонтом трамвайных путей. На этот раз проезд окажется затруднен на перекрестке улиц Степана Разина и Овчинникова.

Как сообщили в администрации Челябинска, временная схема движения на участке будет действовать с 22:00 19 ноября до 6:00 26 ноября.

В этот период будет закрыт трамвайный переезд.

Проезжая часть на той половине улицы Степана Разина, по которой машины едут в сторону центра города, сузится до 4 полос. Движение будет открыто лишь в прямом направлении.

В направлении улицы Доватора также можно будет проехать только прямо, закроют крайнюю левую полосу.

По улице Овчинникова в направлении железнодорожного вокзала разрешен будет только проезд направо.

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