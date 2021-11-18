В Челябинске задержали налетчика на салоны сотовой связи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя, который похищал телефоны из салонов сотовой связи в Металлургическом районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всего мужчине удалось украсть из двух салонов сотовой связи 17 сотовых телефонов и смарт-часы. Общий ущерб от его действий оценили в 90 тысяч рублей. Полицейские установили, что мужчина совершал кражи по ночам, разбивая входные двери в магазины.

— В отношении подозреваемого в Отделе полиции «Металлургический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яфндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru