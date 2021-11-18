В Челябинской области глава сельхозкооператива стал фигурантам дела о мошенничестве с получением субсидии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области главу сельхозкооператива заподозрили в афере с получением субсидии по целевой программе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, подозреваемый в 2020 году предоставил в Министерство сельского хозяйства региона фиктивные документы о якобы понесенных расходах при закупке сельхозпродукции у членов кооператива на сумму более 1,9 млн рублей. Указанные бюджетные средства были ему возмещены в качестве субсидии, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения подозреваемому.

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