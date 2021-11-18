Баскетболисты запустили челлендж ТикТок-бросок от «Челбаскет»

Баскетбольный клуб «Челбаскет» запустил новый челлендж: #ТикТокбросок. Фото БК "Челбаскет".
Баскетбольный клуб «Челбаскет» запустил новый челлендж: #ТикТокбросок.
Российское представительство социальной сети ТикТок вышло с предложением о запуске совместного проекта к челябинским баскетболистам.
БК "Челбаскет" кроме спортивных достижений ставит своей задачей массовую популяризацию спорта, которая в современном мире невозможна без присутствия в социальных сетях. Ровно год назад у БК "Челбаскет” появился свой аккаунт в ТикТок. К концу первого года существования аудитория баскетбольного ТикТок аккаунта приблизилась к 150 тысячам пользователей, лайки перешагнули отметку в 5 миллионов реакций. Этот показатель один из самых высоких для баскетбольных клубов России.
Проект стартовал 15 ноября. Амбассадорами проекта стали игроки основного состава и ДЮБЛа «Челбаскет»: Дмитрий Якунин, Никита Перцев, Никита Сандаков и Александр Новоселов. Итого будут подведены 7 декабря. Авторы наиболее креативных видео получат призы от баскетбольной команды «Челбаскет»: тренировочный комплект формы и фирменный рюкзак.
Подписывайтесь на аккаунт и участвуйте в челлендже: https://vm.tiktok.com/ZSek6RJ8G/
— Многие спортивные клубы пока уделяют недостаточно внимания подобным проектам, я же абсолютно уверен, что шаг за шагом, в том числе и благодаря этому челленджу #ТикТокбросок, мы идем к нашей главной аудитории — к детям! Мальчишки и девчонки, которые сейчас активно пользуются этой социальной сетью, увидят баскетбол и, возможно, захотят прийти в зал к настоящим баскетбольным кольцам, — отметил президент БК «Челбаскет» Николай Сандаков.
Специалисты «Челбаскета» подчеркивают выход аккаунта на федеральный уровень — это отличная оценка работы, которую делает клуб.
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