В Челябинской области определили ответственных за содержание дорог в три ближайших года

Подрядчики будут следить за региональными и федеральными дорогами до 2024 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области выбрали подрядчиков, которые будут отвечать за содержание федеральных и региональных трасс с начала 2022 по октябрь 2024 года.

Согласно данным единого портала госзакупок, общая стоимость 12 контрактов составила 14,7 млрд рублей. Победителями стали пять компаний «Мостдорстрой», «Ойкумена», «СоюзАвтодор», «Урал сервис групп», и «Электрострой». При этом «Урал сервис групп» достались сразу 7 контрактов суммарной стоимостью 8,5 млрд рублей, а «СоюзАвтодор» получил два контракта (2,5 млрд рублей).

В каждом из 12 аукционов фирмы-победители были единственными, подавшими заявку на участие.

Теперь подрядчики обязаны будут в течение трех лет следить за состоянием 8,7 тыс. километров автомобильных дорог, проводить ремонт, чистить трассы от снега, следить за порядком на остановках общественного транспорта и придорожных стоянках, вырубать кустарник на обочинах.

Добавим, подрядчиков региональный миндортранс пытался выбрать еще несколько месяцев назад. Тогда было объявлено три аукциона. Антимонопольная служба потребовала отменить торги, признав лоты слишком крупными. После этого контракты разбили на более мелкие части, превратив три в 12.

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