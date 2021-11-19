В Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 19 ноября столкнулись трамвай №22 и легковой автомобиль. ДТП случилось на улице Горького, возле Комсомольской площади.

Как сообщают очевидцы, удар был не сильным, люди не пострадали.

Тем не менее, авария заблокировала движение по трамвайным путям. Несколько вагонов остановились на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького. Спешившим утром по делам челябинцам пришлось выйти из трамваев и пересесть на другой транспорт. К 9:00 движение на участке восстановилось.

В ГИБДД происшествие пока не комментируют.

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