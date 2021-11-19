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Происшествия19 ноября 2021 3:55

В Челябинске трамвай столкнулся с автомобилем

Из-за этого остановилось движение общественного транспорта
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 19 ноября столкнулись трамвай №22 и легковой автомобиль. ДТП случилось на улице Горького, возле Комсомольской площади.

Как сообщают очевидцы, удар был не сильным, люди не пострадали.

Тем не менее, авария заблокировала движение по трамвайным путям. Несколько вагонов остановились на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького. Спешившим утром по делам челябинцам пришлось выйти из трамваев и пересесть на другой транспорт. К 9:00 движение на участке восстановилось.

В ГИБДД происшествие пока не комментируют.

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