В Челябинской области спасли жизнь замерзавшего в кювете путешественника

Жителя поселка Озерный спасли внимательный водитель и полицейские Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В окрестностях Магнитогорска полицейские спасли мужчину, который замерзал в кювете.

Сотрудники ГИБДД ночью дежурили на выезде из города, когда к ним обратился проезжавший мимо водитель. Он рассказал, что в районе развязки, по которой можно выехать в Агаповский район, увидел в кювете человека.

Полицейские Артур Итбаев и Алексей Худяков выехали к указанному месту и действительно обнаружили в кювете дезориентированного мужчину с признаками переохлаждения. Сотрудники ГИБДД посадили мужчину в свой автомобиль и вызвали скорую помощь.

Через некоторое время пострадавший отогрелся, пришел в себя и смог говорить. Оказалось, что он живет в поселке Озерный Агаповского района. Пытаясь добраться до дома, мужчина несколько часов шел по дороге, а ночью температура воздуха резко понизилась. Путешественник сильно замерз и не смог двигаться дальше.

Как рассказали в полиции Магнитогорска, мужчину отвезли в больницу. Сейчас его жизни и здоровью уже ничто не угрожает.

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