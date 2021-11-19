Команда Челябинской области по водному поло «Динамо-Уралочка» успешно стартовала в Евролиге

"Динамо-Уралочка" успешно стартовала в турнире Евролиги 2021-2022. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

«Уралочки» начали выступление в европейском ватерпольном турнире, где играют все ведущие клубы Старого света. В группе вместе со златоустовской командой выступают еще четыре команды, три лучших из которых выйдут в плей-офф и продолжат борьбу за награды турнира.

В первом матче «Динамо-Уралочка» переиграла хозяев турнира — греческий клуб «Глифада» — 15:11

Все решилось в последней четверти. Именно умения и хорошая физическая подготовка позволили сначала выйти вперед с разницей в два мяча, а потом и довести матч до победы.

Следующий матч в турнире Евролиги 2021-2022 «Динамо-Уралочка» проведет 20 ноября с испанской «Террассой».

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