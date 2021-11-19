В Челябинской области еще 606 человек заболели коронавирусом

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 606 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время с начала пандемии.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов
Сейчас Covid-19 болеют 18 285 жителей Челябинской области.
За все время в регионе зарегистрировали 121 588 заболевши коронавирусом.
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