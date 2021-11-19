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Здоровье19 ноября 2021 6:27

В Челябинской области еще 606 человек заболели коронавирусом

Общее количество заразившихся в регионе превысило 121 тыс. человек
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти

Заболеваемость в Челябинской области продолжает расти

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 606 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время с начала пандемии.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов

Сейчас Covid-19 болеют 18 285 жителей Челябинской области.

За все время в регионе зарегистрировали 121 588 заболевши коронавирусом.

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